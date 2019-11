Fondation de la santé du Témiscouata : 77 700 $ en équipements octroyés

C’est lors de l’assemblée générale annuelle de la Fondation de la santé du Témiscouata, qui s’est déroulée le 12 novembre dernier à la salle Gérald Marquis de l’hôpital Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, que l’on a rappelé les équipements octroyés dans le cadre de l’exercice financier 2018-2019, totalisant une somme de 77 704 $.

Le principal don, un montant de 37 367 $, a servi à l’achat d’un colonoscope pédiatrique pour la clientèle de l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Les différentes installations du Témiscouata ont aussi bénéficié du support de la Fondation pour l’acquisition des équipements suivants : une armoire chauffante (4 958 $), une lampe d’examen gynécologique mobile sur roulette (1 282 $), un Airvo Optiflow (2 932 $), un bladder scan (13 800 $), deux lèves-patients Hoyer (5 980 $), un verticalisateur motorisé SARA (6 785 $) et un fauteuil auto-souleveur (4 600 $).

De plus en mars 2018, la Fondation de la santé du Témiscouata a innové au Québec en étant la première à faire l’achat de deux voiturettes électriques pour permettre aux enfants qui sont opérés à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac de se rendre au bloc opératoire au volant de leur petit bolide.

Et au printemps 2019, les premiers contacts ont été faits afin de mettre sur pied un projet innovateur au Témiscouata pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et plus précisément, celles qui peuvent être désorientées. Ce projet, qui consiste à transformer une aile du CHSLD de Squatec en milieu de vie par des images grandeur nature de rue, épicerie, parc ou autres lieux du quotidien, a pour but de donner à chacun, le sentiment d’exister dans la normalité du quotidien et de contrer l’ennui et la solitude.

NOUVEAU CONSEIL

Lors de l’assemblée, on a également procédé à la formation du nouveau conseil d’administration. Ainsi, Linda Landry (présidente), Michel Bastille (vice-président) et Claude Briand ont vu leur mandat renouvelé pour deux ans. Linda Bergeron ainsi que Serge Fortin font leur entrée au CA également pour un mandat de deux ans tandis que Louise Labonté prend la relève pour une année suite au départ d’un administrateur. Les autres membres du CA pour l’année 2019-2020 sont : Julie Rossignol (trésorière), Marie-Noëlle Fortin (secrétaire), Gervais Morneau, Thérèse Viel et Jeannot Beaulieu.

Cette assemblée marquait également le départ au sein du conseil d’administration de trois personnes très impliquées soit Véronique Bossé, Jocelyne Perron et Sylvie Jalbert. Tous les membres du conseil d’administration ainsi que la direction les remercient pour leur implication. Un remerciement tout particulier a été adressé à Jocelyne Perron qui fut une des pionnières de la Fondation de la santé du Témiscouata et qui s’est impliquée auprès de celle-ci pendant plus de 20 ans.