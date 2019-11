Le Fonds Jeunesse Témiscouata distribue 17 750 $

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Témiscouata a procédé le 7 novembre dernier à la 23e remise de bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata dans les locaux de la MRC. À cette occasion, 33 bourses ont été distribuées à des jeunes qui ont choisi de bâtir leur avenir dans cette MRC. Ils ont reçu un total de 17 750 $.

Pour plusieurs de ces jeunes, il s’agissait d’un deuxième versement (750 $) de la bourse Bienvenue puisque le premier (250 $) leur avait été versé lors d’une séance du conseil de leur municipalité d’accueil, facilitant ainsi leur intégration et leur maintien sur notre territoire. Les responsables ont remis également une bourse Stage de formation (250 $) à des jeunes ayant réalisé un stage sur le territoire de la MRC de Témiscouata.

Pour la dernière période couverte en 2018 et 2019, le montant total versé en bourses à des jeunes par le Fonds Jeunesse Témiscouata s’élève à 27 500 $. Depuis sa création en 2007, le Fonds a octroyé des bourses pour une somme de plus de 350 000 $. Le Fonds Jeunesse Témiscouata vise à favoriser la venue et le retour de jeunes diplômés, ou en voie de le devenir. Pour la grande majorité d’entre eux, le Témiscouata devient leur milieu de vie à long terme. Mélanie Bélanger, coordonnatrice générale du CJE de Témiscouata, a remercié les divers partenaires du Fonds Jeunesse Témiscouata, une initiative 100 % témiscouataine.

BOURSIERS ET BOURSIÈRES

Quatorze jeunes ont reçu la bourse Stage de formation (250 $) : Mégane St-Pierre, Angela Roy, Daphné Dumont, Daphnée Boulanger, Alexandre Plé, Lucas Gagnon, Raphaël Dobson, Lou-Ann Tremblay, Jérémy Aubé, Audrey Simard, Miléna Corbin, Audrey Grondin, Amélie Simard et Léa Dion.

Les 19 jeunes qui ont reçu le deuxième versement (750 $) de la bourse Bienvenue (1000 $ au total) sont : Philip-Antoine Fournier, Étienne Frenette, Marie Touzin, Yannick Gauthier, Alizée-Mélissa Bordes, Marie-Myriam Dumais-Synnott, Benoit Malenfant, Simon-Pierre Veilleux, Alexandre Labrie, Liza-Marie Sheink-Guenette, Édouard Perreault, Dany Paradis-Giroux, Julia Rioux, Catherine Houde-Lemay, Samuel Dubé, Simon Carrier, Rébecca Simard, Karluis Chanis-L et Roxanne Leblanc.

RÉSEAU TÉMISCOUATA

De plus lors du gala, on a présenté le groupe d’animation pour les jeunes de 18 à 35 ans, le Réseau Témiscouata, que l’on peut rejoindre sur sa page Facebook. Vous y trouverez des activités sociales qui vous permettront de tisser des liens entre nouveaux arrivants ou citoyens déjà sur le territoire depuis plusieurs années. Pour ceux et celles qui s’établissent au Témiscouata, le Réseau a aussi mis de l’avant une carte privilège qui donne droit, pendant un an, à des rabais dans différents commerces participants.