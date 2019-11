Près de 1,7 M$ pour 5 projets au Bas-Saint-Laurent

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint- Laurent, Marie-Eve Proulx, a annoncé une aide financière de près de 1,7 M$ pour la réalisation de cinq initiatives soumises dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), le 15 novembre.

Parmi les aides financières accordées, notons celle de 500 000 $ pour l’implantation de projets de robotisation collaborative dans les PME du Bas-Saint-Laurent, celle de 600 000 $ pour l’embauche d’une ressource en attractivité dans chacune des huit municipalités régionales de comté (MRC) de la région pendant trois ans, ainsi que celle de 255 075 $ pour favoriser l’essor de la filière des noisettes au Bas-Saint-Laurent par Biopterre.

«Je suis très fière de la diversité des initiatives présentées. Elles répondent à certains besoins de la population en tenant compte des réalités de la région. Que ce soit par l’amélioration des services et des produits offerts, de l’attractivité ou encore des processus, elles contribueront à la vitalité du Bas-Saint-Laurent», a souligné Marie-Eve Proulx qui effectuait cette annonce au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Pour l’annonce effectuée à La Pocatière, Mme Proulx était accompagnée du président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions, Francis St-Pierre.

Sur la photo, André-Pierre Vignola, La Route touristique du Grand Air, Jean Dallaire, préfet suppléant, MRC du Kamouraska, Michel Lagacé, préfet, MRC Rivière-du-Loup, Maryse Malenfant, directrice régionale au ministère des affaires municipales et de l’habitation, Francis St-Pierre, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Marie-Eve Proulx, Guylaine Sirois, préfète de la MRC de Témiscouata, Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, Marie-Pierre Dufresne, Bioptère, Maxim Tardif, Bioptère et Vincent Bérubé, maire suppléant de Ville de La Pocatière.