Desjardins octroie 18 000 $ pour des soins de proximité en enfance

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de souligner l’apport exceptionnel de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup qui s’unit à sa Fondation de la santé. C’est un montant de 18 000 $ qu’elle octroie pour le département de pédiatrie du CHRGP.

Cette contribution permettra, entre autres, à des familles de notre région de revenir dans leur milieu plus rapidement suite à la naissance ou à l’hospitalisation de leur enfant dans les grandes villes. Cet appareil sera utilisé pour les nourrissons, bambins et jeunes enfants afin de surveiller le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation chez la clientèle pédiatrique requérant des besoins spécifiques de surveillance. Il permet également la surveillance visuelle immédiate et rapide par l’infirmière, en plus d’offrir la possibilité de visualiser les séquences d’événements et pouvoir ainsi, éviter le pire.

«Il est primordial, pour la Caisse de Rivière-du-Loup, de supporter la Fondation de la santé et particulièrement lorsque notre appui financier permet l’achat d’équipements facilitant le rétablissement de jeunes de notre région. Nous sommes partenaires de la Fondation depuis de nombreuses années puisque nous croyons à leur mission et leur impact réel dans notre communauté», mentionne Christian Pelletier, président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup.

Grâce à cet appareil, les bébés prématurés et les enfants qui ont dû être hospitalisés à Montréal, Québec ou Rimouski, pourront bénéficier d’un retour beaucoup plus rapide dans leur région, ce qui permettra donc, au Centre hospitalier régional du Grand Portage de répondre plus adéquatement aux besoins de soins de proximité de ses usagers.