Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques éligible pour gagner 125 000 $

Guillaume Côté Philibert, coordonnateur du Centre d’aide aux proches aidants des Basques, a reçu une très bonne nouvelle ce 1er novembre au matin. Son organisme fait partie des 10 finalistes canadiens du concours iA Groupe financier lui donnant la possibilité de remporter un grand don de 125 000 $.

iA Groupe financier, un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada, invite d’ailleurs le public canadien à voter pour l’un des dix organismes de charité qui se sont qualifiés comme finalistes à l’occasion du troisième grand concours philanthropique organisé par l’entreprise. «On est hyper content, c’est à travers tout le Canada. Je ne sais pas combien il pouvait y avoir de candidatures pour ce concours», a mentionné M. Côté Philibert lorsque rejoint au téléphone.

«Des centaines d’organismes de charité qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l’éducation ou des services sociaux et qui offrent, parmi leurs services, du répit aux familles, à l’entourage ou à une personne qui en a besoin, ont répondu à l’appel lancé par iA Groupe financier en septembre. Un jury a analysé tous les projets reçus des quatre coins du pays, puis a sélectionné dix finalistes qui sont maintenant soumis au vote», explique-t-on dans un communiqué.

Le public a jusqu’au 29 novembre pour se rendre à l’adresse concours-dons.ia.ca et voter pour les deux projets qu’il juge les plus inspirants. Près de 300 000 $ en dons seront partagés parmi les dix organismes finalistes, soit un don de 125 000 $ pour l’organisme qui recevra le plus de votes, 50 000 $ pour les deuxième et troisième positions, et 10 000 $ pour les sept autres organismes. Les gagnants seront dévoilés le 12 décembre prochain.

Outre le Centre d’aide aux proches aidants des Basques à Trois-Pistoles, deux autres organismes provenant de la province québécoise font partie des finalistes : Le Phare Enfants et Familles à Montréal et l’Association pour l’intégration sociale, région de Québec.

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques allège le quotidien des personnes proches aidantes afin qu'elles puissent poursuivre leur implication auprès de la personne aidée. Le don de iA Groupe financier lui permettra de bonifier le service de répit à domicile en plus de faciliter le développement d’un nouveau volet de répit hors domicile.

«Nous offrons du répit à domicile depuis trois ans et ça fonctionne bien. Malheureusement, on doit limiter les heures qu’on offre aux gens. Avec cette aide financière, on pourrait répondre aux besoins réels», a expliqué Guillaume Côté Philibert. C’est un employé du Centre qui prend en charge la personne aidée à son domicile, elle a la formation nécessaire. Le deuxième volet consiste à mettre en place une plate-forme de répit à l’extérieur pour permettre au proche aidant de rester chez-lui pendant cette aide précieuse. «Nous voulons développer ce répit hors domicile, une prise en charge dans un autre lieu», a confirmé le coordonnateur.