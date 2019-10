VOLCAN : des services unifiés de formation pour les travailleurs et les entreprises

Le Regroupement des services de formation aux entreprises des établissements d’enseignement public de Rivière-du-Loup a dévoilé son identité visuelle. VOLCAN devient la porte d’entrée pour les entreprises et les travailleurs en leur permettant d’accéder facilement à un large éventail de services et de formations destinées au développement des compétences de la main-d’œuvre. Le dévoilement a eu lieu lors du Colloque en gestion des ressources humaines de la MRC de Rivière-du-Loup devant plus de 130 personnes.

Le Regroupement des Services de formation aux entreprises réunit l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), le Cégep de Rivière-du-Loup et la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Au cours de la dernière année, les trois établissements d’enseignement ont travaillé à définir la mission du Regroupement ainsi qu’à élaborer un plan d’actions visant à mettre en valeur la formation continue et à en faciliter l’accès.

«En implantant une offre intégrée, nous maximisons l’accès à nos services de formation et d’accompagnement pour les entreprises et les travailleurs», souligne François Provost, directeur de Groupe Collégia, le Service de la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup. «Nous favoriserons ainsi l’implantation d’une véritable culture de la formation continue. Notre vision est de faire de la région de Rivière-du-Loup une référence en matière de développement des compétences de la main-d’œuvre.»

Cette initiative a bénéficié d’un soutien financier provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et a également reçu l’appui des principaux acteurs socioéconomiques régionaux que sont Services Québec de Rivière-du-Loup, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Univers Emploi, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup, le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), la MRC de Rivière-du-Loup et la Ville de Rivière-du-Loup.

Rareté de main-d’œuvre, productivité, transformation numérique, les défis sont de taille pour les employeurs. «La formation de la main-d’œuvre est devenue incontournable pour les entreprises et les organisations qui veulent demeurer attractives et compétitives», mentionne Benoît Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir. «Grâce à des travailleurs qualifiés, motivés et efficaces, les entreprises sont davantage en mesure d’innover et de répondre efficacement aux divers changements et exigences de leur marché.»

Détenant une expérience riche et diversifiée en gestion de projets de formation et appuyés par des experts de contenus, les conseillers et conseillères de VOLCAN provenant des trois établissements, proposent des solutions sur mesure aux employeurs et aux travailleurs du KRTB. Analyse de besoins, formations de niveau professionnel, collégial ou universitaire, formations sur mesure, reconnaissance des acquis et des compétences ou francisation, l’équipe est en mesure de soutenir les employeurs et les travailleurs en matière de développement des compétences de la main-d’œuvre.

Pour donner suite au dévoilement de l’identité visuelle, un ensemble d’actions de communication seront déployées au cours des prochains mois. Un site Internet sera fonctionnel sous peu. D’ici là, il est possible de suivre dès maintenant la page Facebook Volcan BSL et de communiquer avec l’équipe de conseillers et conseillères par courriel : [email protected] ou au 418 862-6903 poste 2982.

Nous reconnaissons sur la photo : du Service de la formation continue de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Julien Lambrey de Souza, directeur, Julie-Caroline Veilleux, conseillère à la formation continue; Caroline Chassé, conseillère en communication - VOLCAN, Regroupement des services de formation aux entreprises; du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, Benoît Ouellet, directeur, Nathalie Diana Bélanger, conseillère - Service aux entreprises et à la main-d’œuvre, Élisabeth Côté, conseillère en communication à la Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup; du Groupe Collégia, Service de la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup, Ursule Thériault, conseillère - Service aux entreprises, François Provost, directeur.