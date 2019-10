La SQDC accueillera ses premiers clients le 4 novembre

C'est maintenant officiel, tel que le rapportait Info Dimanche la semaine dernière, c'est le lundi 4 novembre dès 10 h que la Société québécoise du cannabis (SQDC) ouvrira ses portes à Rivière-du-Loup afin d'accueillir ses premiers clients.

Les conseillers seront donc disponibles pour accueillir les clients et répondre à leurs questions. Les heures d’ouverture seront du lundi au vendredi de 10 h à 21 h et les samedis et dimanches de 10 h à 17 h. La SQDC est située au 450 rue Lafontaine.

Soulignons que le mardi 29 octobre dernier, le gouvernement Legault s'est servi de sa majorité pour adopter le projet de loi 2 qui vient réserver l’encadrement du cannabis, avec entre autres, un rehaussement de l'âge légal à la consommation à 21 ans. Toutefois, si la Loi entre en vigueur dès le samedi 2 novembre, et qu'il est désormais interdit de consommer en public, ce n'est qu'à compter du 1er janvier que l'âge légal de 21 ans entre en vigueur.

En effet, Québec a prévu une période tampon de 60 jours avant la mise en application de cette disposition. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a précisé que cette disposition permettait aux clients de la SQDC «de s'ajuster».