Le Stade de la Cité des jeunes sera rénové pour 9,4 M$

Les travaux de réfection du Stade de la Cité des Jeunes, qui impliquent entre autres la construction d’une glace de dimension olympique, couteront en peu plus cher que ce qui était initialement prévu.

Lors de la séance du conseil municipal du lundi 28 octobre, les élus ont déposé et présenté un règlement pourvoyant l’emprunt d’une somme de 9 419 949 $. Il y a quelques mois, on évaluait le projet global, qui incluait aussi l’ajout de loges et de toilettes au Centre Premier Tech, à environ 8 M$.

Cette hausse des couts s’explique, selon le Service des communications de la Ville, par l’aménagement d’une dizaine de bureaux administratifs qui accueilleront l’ensemble des membres du Service culture, loisirs et communautaire. La présence d’amiante dans la structure est également un imprévu important qu’il faut corriger.

Rappelons que la Ville de Rivière-du-Loup a obtenu une subvention de 4,1 M$ du gouvernement provincial pour ce projet. Cette annonce avait été réalisée en juillet dernier par l’ex-athlète olympique et ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest.

En plus de la construction très attendue d’une patinoire de dimension olympique (200 pieds par 100 pieds), les travaux comprennent une mise aux normes très importante du Stade de la Cité et des Jeunes.

Les élus louperivois espèrent voir les travaux débuter en mars. Ceux-ci s’échelonneront ensuite sur plusieurs mois afin que les installations soient prêtes pour la tenue des Jeux du Québec en 2021.