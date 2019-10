80 personnes pour définir le demain du Bas-Saint-Laurent en agroalimentaire

L’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent a présenté le premier congrès Les Têtes-à-Table les 24 et 25 octobre à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Environ 80 personnes ont participé à cet évènement. «Des gens passionnés qui ont le gout de s’impliquer», a mentionné Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

«Nous avons ici des chefs et des gens de l’industrie pour définir le demain du Bas-Saint-Laurent en agroalimentaire», a poursuivi Mme Lavoie. «Ce congrès vise également à mettre en lien les artisans bioalimentaires et les acteurs du milieu afin de créer des échanges et de permettre la découverte du savoir-faire et de l’originalité de notre secteur d’activité. Ces rencontres favoriseront un milieu d’échanges propice à l’initiative», a souligné la directrice générale.

Conférences, panels de discussion, diner à saveur régionale, espace créatif, gala inspiration, cocktail réseautage et bar à expériences étaient au menu de l’évènement. Le congrès était divisé en trois demi-journées selon les thématiques suivantes : le marketing territorial et les avantages de se regrouper collectivement sous une identité forte; comment s’inspirer des ressources de notre territoire et s’en servir pour faire rayonner la région davantage ?; reconnaitre l’élément déclencheur de l’innovation et s’ouvrir à de nouvelles façons de faire.

L’organisation de ce congrès est la dernière phase d’un grand projet marketing intitulé «Le Bas-Saint-Laurent, une région en appétit» qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la visibilité et du rayonnement des artisans bioalimentaires de la région. Sa tenue a été rendue possible grâce au soutien du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD).