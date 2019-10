Environ 400 visiteurs au Salon des implications bénévoles

Les organisateurs du Salon des implications bénévoles sont très contents des résultats de la première édition qui a attiré environ 400 visiteurs. Cet évènement servait à aider 42 organisations dans leur recrutement de personnes bénévoles qui ont un peu de temps à donner.

C’était donc un rendez-vous le mercredi 23 octobre, sous le thème «Trouve ta couleur», au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup de 14 h à 19 h. «Les partenaires sont très satisfaits, il y a eu approximativement 150 visiteurs adultes, 140 élèves du secondaire, des étudiants du Pavillon-de-l’Avenir et du Cégep», a noté Christian Nadeau, membre du comité organisateur et représentant le comité d’accompagnement La Source.

«Le bénévolat change, nous avons accompagné les organismes dans la préparation du Salon. Aujourd’hui, un bénévole qui souhaite donner seulement une heure par semaine, c’est important. La notion du plaisir dans le bénévolat est aussi majeure», a expliqué M. Nadeau. Il a confirmé que les responsables pensent déjà à une deuxième édition, l’an prochain ou dans deux ans. Comme pour chaque évènement, certaines petites améliorations seront cependant apportées.

C’était donc l’occasion pour des personnes intéressées à s’impliquer bénévolement dans la communauté de rencontrer des responsables d’organisations. «On peut dire que les organismes ont recruté en moyenne cinq bénévoles, certains ont comblé leur besoin. L’organisation des Jeux du Québec a notamment obtenu l’appui de 30 jeunes du secondaire. Ce que l’on a constaté également, c’est que les gens qui se sont déplacés étaient vraiment intéressés à faire du bénévolat», a souligné l’intervenant.

Les personnes qui font du bénévolat en retirent des bienfaits et leurs commentaires sont révélateurs : «c’est motivant», «ça nous fait rencontrer des gens», «j’ai du temps à donner et j’aime aider». L’implication bénévole, c’est l’occasion de renforcer des liens avec des gens qui partagent nos valeurs.

En plus d’en savoir davantage sur des implications diversifiées, les visiteurs ont eu l’occasion d’assister à trois conférences éclairs sur le bénévolat et entendre l’humoriste et conférencière Chantal Fleury à deux occasions, soit une conférence-show en après-midi et un spectacle hilarant en fin de journée.

Notez finalement que la liste des postes de bénévolat offerts par les organismes présents au Salon des implications bénévoles est disponible sur le site web du Centre d’action bénévole des Seigneuries.

La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup était commanditaire principal de l’évènement. Mentionnons aussi, parmi les collaborateurs : le Restaurant McDonald’s, le Cégep de Rivière-du-Loup, le député Denis Tardif, Maxi, Berger et Info Dimanche.