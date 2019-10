Les représentants des usagers en santé et services sociaux se rassemblent à Rivière-du-Loup

Environ 500 représentants des comités des usagers et de résidents venant de toutes les régions du Québec se sont rassemblés à Rivière-du-Loup du 16 au 18 octobre dans le cadre du congrès annuel du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), principal groupe représentant les usagers du réseau de la santé et des services sociaux.

Le thème choisi pour le congrès de 2019 est «De la simple collaboration au réel partenariat?» Les comités des usagers et de résidents interagissent régulièrement avec les acteurs de leur milieu, dont les usagers et leurs proches, la direction et les gestionnaires de l’établissement, le personnel du réseau ainsi que divers organismes. «À l’occasion de ce congrès, le RPCU souhaite explorer les multiples facettes du partenariat et les différentes façons de collaborer qui s’inscrivent dans un continuum allant de la simple collaboration au réel partenariat», a expliqué Marc Rochefort, directeur général par intérim du RPCU.

La mission du RPCU est d’offrir aux comités des usagers et de résidents un soutien quotidien et des formations partout au Québec. Les comités ont pour mandat légal de défendre les droits des usagers et de contribuer à l’amélioration continue de la qualité des soins et des services dispensés dans leur établissement, dans leur milieu.

Dix-huit ateliers de formation ont été offerts, comportant la participation d’une trentaine d’animateurs d’ateliers. Les grandes conférences ont abordé le thème du partenariat avec des conférenciers d’ordres professionnels, associations, spécialistes et gestionnaires du réseau. Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, et Marguerite Blais, ministre responsable des Ainés et des Proches Aidants, étaient au rendez-vous.

Le RPCU a décerné ses Prix RPCU de l’Excellence lors de ce congrès au Comité de résidents du CHSLD de Saint-Jérôme (catégorie Information), au Comité des usagers du CHU de Sherbrooke (catégorie Promotion), au Comité des usagers du CHU de Sherbrooke (catégorie Défense des droits), au Comité des usagers du territoire des Collines (catégorie Accompagnement). Le prix Denis-Marceau a été remis à André Poirier du Comité des usagers d’Arthabaska-et-de-l’Érable (Mauricie-et-du-Centre-du-Québec).