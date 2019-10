19 720 $ pour la Maison Desjardins

Lors de la remise des chèques par l’organisation du Défi Everest en équipe avec Premier Tech 2019 à Rivière-du-Loup, la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB s’est vue octroyer un montant de 19 720 $.

Cette somme très importante est le résultat des efforts de plusieurs personnes sensibles à la cause: Nathalie Dumais, plusieurs bénévoles et personnels de la Maison Desjardins, Dany Pelletier, l’équipe Bérubé GM, l’équipe Carrefour du camion Freightliner et l’équipe de Johanne Lafrance.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation remercient toutes les personnes qui ont contribué à ce grand succès.