Deux reconnaissances canadiennes importantes pour le développement de la filière énergétique éolienne de l’Est-du-Québec

C’est lors du Congrès annuel de l’Association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA) que les partenaires de L’Alliance éolienne de l’Est, formée des Régies intermunicipales de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, ont obtenu deux prix soulignant leur contribution exceptionnelle et leur rôle de pionniers au développement de l’énergie renouvelable au Canada.

Alors que l’évènement se terminait le 9 octobre à Calgary, les partenaires de l’Alliance éolienne ont en effet obtenu avec beaucoup de fierté le Prix du leadership collectif, pour leur partenariat unique, ainsi que le Prix du Projet éolien 2019 pour le développement exceptionnel du Parc Nicolas-Riou. La première distinction vise à mettre en valeur la contribution importante du consortium à l’avancement de l’éolien au Canada, alors que la seconde souligne l’engagement remarquable à l’égard du développement durable et responsable au cours de chaque étape de la mise en place du Parc éolien Nicolas-Riou.

Rappelons que l’Alliance est un modèle unique de partenariat communautaire qui regroupe deux régions administratives, plus de treize MRC et cent cinquante municipalités ainsi que la Première Nation Malécite de Viger. «Ce prix reconnait la collaboration exceptionnelle développée entre nos deux régions, notre vision et les années d’efforts consentis pour la mise en place de nos parcs éoliens communautaires. Il reconnait aussi le modèle d’affaires que nous avons développé et qui a permis de concrétiser des alliances stratégiques avec deux promoteurs éoliens privés de grande qualité, soit EDF Renouvelable dans Nicolas-Riou et Invenergy dans Roncevaux», a précisé Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de l’énergie de la Gaspésie.

«Ce sont des investissements d’un peu plus de 700 millions de dollars que nous avons réalisés dans un cadre d’appel d’offres hautement compétitif. Uniquement au cours des deux années d’opération, ce sont près de 30 M$ qui ont été reçus en retombées par nos régions administratives au bénéfice de près de 300 000 citoyens. Nous ressentons une grande fierté quand nous constatons nos avancées qui sont véritablement collectives et durables», ont pour leur part ajouté Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et délégué aux assises de la CanWEA ainsi Michel Lagacé, président de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Cory Basil et Alex Couture (EDF Renouvelable), Jean-François Thériault (LBA), Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et délégué aux assises pour la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, Stéphane Desdunes (EDF Renouvelable), Simon Deschênes, président de la Régie intermunicipale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Ariane Côté (EDF Renouvelable).