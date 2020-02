La MRC des Basques sera présente à l’Évènement Carrières de Montréal

Pour une deuxième année, la MRC des Basques participera à l’Évènement Carrières de Montréal les 9 et 10 octobre. Avec 70 offres d’emploi à pourvoir, la délégation des Basques souhaite rejoindre les citadins en quête d’un emploi ou d’un nouveau milieu de vie.

À la suite de sa participation à l’Évènements Carrières en avril 2019, la MRC mise sur cet important salon pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises d’ici et pour attirer de nouveaux résidents.

Grâce à la mobilisation de partenaires du Bas-Saint-Laurent, cet évènement de recrutement et de promotion est devenu un incontournable pour la région. Le Bas-Saint-Laurent peut compter sur une grande participation régionale et est rassemblé dans le Pavillon Bas-Saint-Laurent qui regroupe quelques entreprises et bon nombre des MRC et de la région. Par le biais de ce regroupement régional, le territoire bénéficie d’une meilleure visibilité et d’un rayonnement plus grand auprès des milliers de visiteurs qui parcourent ce salon de l’emploi.

Afin de se positionner et de se démarquer parmi les nombreux exposants, la MRC mettra de l’avant les emplois disponibles, mais aussi les avantages de vivre dans la MRC des Basques en y illustrant les services et attraits offerts. Les visiteurs pourront découvrir la MRC par le biais de vidéos produites pour l’évènement, mais également en échangeant avec les représentants de la MRC des Basques, soit Julie Lamer et Cindy Larouche du CLD des Basques ainsi que Marie-Ève Rioux d’Univers emploi.