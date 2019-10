L’exploit de François Paquet récolte 25 270 $

Le 5 octobre dernier, François Paquet, directeur de la Caisse Desjardins de Mont-Joli Est de la Mitis, parcourait 100km en course à pied. Il s’était donné ce défi spectaculaire de courir de Cacouna à Rimouski au profit de Centraide. Sous un soleil radieux et une température idéale, M. Paquet a été accompagné par de nombreux coureurs qui se relayaient pour le soutenir dans cet effort considérable.

Il est arrivé, triomphant, à l’Hôtel Rimouski-Centre des Congrès où une centaine de personnes ainsi que sa famille, ses amis et ses collègues étaient venus célébrer son exploit.

«C’est incroyable, toute la mobilisation humaine autour de ce projet était nettement au dessus de mes espoirs. J’ai fait souvent le parallèle entre le support de Centraide envers des gens de notre communauté qui vivent des moments difficiles et mon défi qui allait certainement m’offrir son lot de difficultés. J’étais loin de m’imaginer la justesse de ma métaphore. J’ai réussi mon défi grâce au support des gens qui m’ont appuyé pendant les moments difficiles, merci beaucoup! C’est ce que fait Centraide quotidiennement. On peut admirer la réalisation de mon défi si on le désire, mais surtout c’est la cause de Centraide qu’il faut appuyer», a commenté M. Paquet.

De son coté, Bruno Marchand président-directeur général de Centraide Québec Chaudières-Appalaches Bas-Saint-Laurent souligne que : «Le 100km Desjardins est un événement marquant pour Centraide et pour la communauté du Bas-Saint-Laurent. François a eu une idée très ambitieuse et les gens ont répondu présents de manière exceptionnelle. L’implication des bénévoles, l’enthousiasme des participants et la détermination de François ont permis d’amasser la somme incroyable de 25 270 $. Voilà la preuve qu’ensemble, nous formons une communauté solidaire capable d’accomplir de très grandes choses pour soutenir les personnes les plus vulnérables et leur dire qu’on ne les laissera pas tomber!»