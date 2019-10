Le Gala folklorique de Saint-Clément, un évènement rassembleur

À l’initiative d’un comité de bénévoles issus de la communauté clémentoise et des environs, la 15e édition du Gala folklorique de Saint-Clément se tenait le 15 septembre dernier au Centre des Loisirs de Saint-Clément.

Cette année encore, ce grand gala a fait salle comble, rassemblant plus de 200 personnes autour d’un peu plus d’une quarantaine de prestations aussi originales les unes que les autres. Un grand repas festif était également organisé en marge de cet évènement, qui a su réunir plus de 125 personnes. Toutes les recettes de l’évènement ont été offertes à la Fabrique de Saint-Clément.

La Municipalité de Saint-Clément tient à souligner l’incroyable travail des bénévoles impliqués dans le succès de cet évènement et à remercier l’ensemble des participants et des participantes présents avec nous en septembre dernier.