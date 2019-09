Biscuit Sourire : 12 427 $ pour la Maison de la Famille du Grand-Portage

La campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons a permis d’amasser la somme de 12 427 $ pour la Maison de la Famille du Grand-Portage. Du 16 au 22 septembre, autant de biscuits Sourire ont été achetés par les clients des deux restaurants de Rivière-du-Loup et celui de Saint-Antonin de même que par de nombreuses entreprises de la région.

La propriétaire des restaurants Tim Hortons, Sandra Savoie, était très fière de ce résultat exceptionnel; l’objectif initial de vendre 10 000 biscuits a d’ailleurs été largement dépassé. «Nos employés ont embarqué avec enthousiasme dans cette campagne, même avec une équipe réduite puisque nous sommes en recherche de personnel», a souligné Mme Savoie. Celle-ci a d’ailleurs confirmé que cette association avec la Maison de la Famille du Grand-Portage se poursuivra en 2020, cette fois avec un objectif de 15 000 $.

«Les gens achètent des biscuits Sourire pour leur gout délicieux et pour la cause. C’est un bel exemple de solidarité de la part de la communauté et une complicité des membres de l’équipe de la Maison de la Famille avec celle des restaurants Tim Hortons», a pour sa part mentionné France Rousseau, directrice générale de l’organisme. «Merci aux clients de Tim Hortons, aux entreprises qui ont relevé le défi et aux bénévoles, c’est un gros sourire à la Maison de la Famille du Grand-Portage», a poursuivi Mme Rousseau.

Rappelons que la totalité du 1 $ provenant de la vente de chaque biscuit Sourire fraichement cuit était versée pour appuyer la Maison de la Famille du Grand-Portage. Il s’agissait de la sixième année de collaboration entre les Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin avec la Maison de la Famille du Grand-Portage.