Salon des implications bénévoles : Je bénévole, et toi?

Les organismes communautaires ont de plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles pour les aider à remplir leur mandat. Le Salon des implications bénévoles vise justement à aider 42 organisations à recruter des personnes qui ont un peu de temps à donner.

La première édition de cet évènement aura lieu le mercredi 23 octobre, sous le thème «Trouve ta couleur», au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup de 14 h à 19 h.

Vous avez seulement quelques heures à donner, vous souhaitez découvrir le plaisir de bénévoler dans une implication régulière ou contribuer à un évènement rassembleur, c’est l’occasion pour vous de rencontrer des gens qui ont déjà cette passion. Les personnes qui font du bénévolat en retirent des bienfaits également et leurs commentaires sont révélateurs : «c’est motivant», «ça nous fait rencontrer des gens», «j’ai du temps à donner et j’aime aider». L’implication bénévole, c’est l’occasion de renforcer des liens avec des gens qui partagent nos valeurs.

En plus d’en savoir davantage sur des implications diversifiées, vous pourrez assister à trois conférences éclairs sur le bénévolat et entendre l’humoriste et conférencière Chantal Fleury à deux occasions, soit une conférence-show en après-midi et un spectacle hilarant en fin de journée. Mais vous aurez surtout l’occasion de découvrir 42 organismes qui ont des besoins, de 2 à 10 bénévoles pour chacun. Une exception, le comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 devra évidemment compter sur de nombreux bénévoles.

On pense que le bénévolat est l’affaire des personnes plus âgées. Plusieurs jeunes ont découvert cette contribution à leur communauté dans leur école secondaire, à la maison des jeunes, dans un groupe sportif ou une activité culturelle. «Des groupes classes de niveau secondaire ont été invités à participer au Salon, tout comme les étudiants du Cégep et du Centre de formation professionnelle», a souligné Justin Labrie du Centre d’action bénévole des Seigneuries et membre du comité organisateur.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer au Salon des implications bénévoles, vous pourrez également consulter la liste des postes de bénévolat offerts par les organismes présents sur le site web du Centre d’action bénévole des Seigneuries. La journée du mercredi 23 octobre, de 14 h à 19 h au Pavillon-de-l’Avenir, reste cependant la meilleure façon de découvrir ces implications bénévoles, de «trouver ta couleur».

La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup agit en tant que commanditaire principal de l’évènement. Mentionnons aussi, parmi les collaborateurs : le Restaurant McDonald’s, le Cégep de Rivière-du-Loup, le député Denis Tardif, Maxi, Berger et Info Dimanche.