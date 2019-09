Les trois organismes finalistes du concours À Fond$ la Caisse sont maintenant connus

La Caisse Desjardins de Viger et Villeray a dévoilé les trois organismes à but non lucratif (OBNL) finalistes de son concours À FOND$ la Caisse. Les trois OBNL sont admissibles pour se partager au total 15 000 $ en argent afin de concrétiser divers projets.

Il s’agit de la Coopérative de solidarité santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, du Club Optimiste de Saint-Modeste et de la Corporation de développement économique et touristique de Saint-Paul-de-la-Croix.

«Ces trois organismes situés sur le territoire de la Caisse ont été sélectionnés de par la nature des projets qu’ils ont soumis par un comité indépendant parmi tous les OBNL qui nous ont fait parvenir un formulaire d’inscription en bonne et due forme», a mentionné le directeur général de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray, Martin Bouchard.

PROCHAINE ÉTAPE

La prochaine étape, celle du vote du public, permettra de déterminer l’ordre des trois gagnants. Ce vote populaire se déroulera du 30 septembre 0 h 01 au 11 octobre 2019 à 23 h 59. «Il sera possible pour le grand public de voter tant qu’il le voudra pour l’organisme et son projet, en respectant la limite de 30 secondes entre chaque vote. Pour ce faire, il faut se rendre sur le site Web www.afondslacaisse.com où on peut en apprendre davantage sur le concours.»

À FOND$ la Caisse a été initié afin d’encourager les initiatives des organismes du milieu, de les valoriser et de leur donner de la visibilité. Le gagnant du premier prix se verra remettre un montant de 10 000 $ devant obligatoirement servir au projet déposé et réalisé d’ici le 18 octobre 2020. Les deux autres gagnants remporteront respectivement 3 000 $ et 2 000 $.

«Il est aussi prévu que nous procédions à l’annonce officielle des gagnants à l’occasion d’une soirée spéciale Desjardins le vendredi 18 octobre 2019», a conclu Martin Bouchard.