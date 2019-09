Beccah Frasier présente une conférence sur la sécurité alimentaire

C’est à Cacouna que COSMOSS Bas-Saint-Laurent propose la prochaine Conférence 100 degrés avec Beccah Frasier, coordonnatrice du Projet Boîte à lunch, un programme d’éducation alimentaire déployé dans 5 quartiers montréalais.

C’est un rendez-vous le 3 octobre, de 17h à 19h, au Centre communautaire de Cacouna situé au 470, rue Beaubien. La participation à la conférence est gratuite, mais une inscription est requise au www.centdegres.ca/conferences.

La Boîte à lunch propose des ateliers culinaires interactifs et ludiques offerts autant en milieu scolaire que dans les camps de jour ou lieux communautaires. Il s’agit de l’approche idéale, compte expliquer Beccah Frasier, car pour implanter de façon durable la sécurité alimentaire des familles, il importe que ce défi soit partagé par la communauté.

La conférencière abordera plusieurs aspects de ses ateliers, dont celui d’une bonne logistique pour se consacrer à l’essentiel : générer de l’impact sur les saines habitudes de vie. «On se garde ainsi du temps pour créer de bons environnements d’apprentissage et aider les participants à bâtir leur autonomie et esprit critique. Ce faisant, on développe de l’écoute et une meilleure capacité à répondre aux besoins de la communauté», précise Mme Frasier. Elle abordera également l’importance de l’évaluation des résultats comme outil de mesure intéressant et stimulant à intégrer à l’organisation d’ateliers culinaires. La conférence sera suivie d’un partage d’initiatives locales et d’une période d’échanges.