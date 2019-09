Du 8 au 15 septembre, la Ville de Rivière-du-Loup souligne la Semaine de la municipalité, en offrant diverses activités pour découvrir la ville, ses services ou ses attraits. Éclairage festif à l’hôtel de ville, bain libre gratuit, rallye familial, activité d’accueil… toutes les occasions sont bonnes pour se rappeler que c’est ICI que ça se passe!

Chaque soir du 8 au 15, un éclairage festif illuminera le beffroi de l’hôtel de ville, généralement éclairé de teintes plus sobres. Sur le coup de 19 h 30, puis chaque demi-heure jusqu’à 22 h, une illumination dynamique d’une minute pourra être observée, avant de revenir à l’éclairage protocolaire.

Également toute la semaine, la Ville offre aux citoyens l’occasion de se réconcilier avec leur bibliothèque, en profitant d’une amnistie des frais de retard. Il sera donc possible de rapporter des volumes qui devraient déjà être de retour sans pénalités et même, de faire annuler les frais cumulés pour des documents déjà rapportés. Une seule condition, le faire en personne, en n’oubliant pas ses cartes d’identité et une preuve de résidence, question de renouveler l’abonnement si nécessaire.

Le samedi 14 septembre, les citoyens sont conviés de 13 h 30 à 16 h à découvrir un joyau de notre patrimoine, l’église Saint-Bartholomew de la rue du Domaine. Visite des lieux, heure du thé à l’ancienne et surtout, rallye familial qui entraînera les participants à la découverte de l’histoire des immigrants anglophones au 19e siècle. Ce même samedi, le Marché public Lafontaine tiendra le Marché de la diversité, où des recettes exotiques avec des aliments d’ici seront notamment servies de 11 h à 12 h.

Le dimanche 15 septembre, la bibliothèque donne rendez-vous aux citoyens dans le parc Blais ou à proximité, de 10 h 30 à 14 h, pour l’ultime Lecture, limonade et latte de la saison. Fort populaire cet été, l’activité sera présentée en rappel en l’honneur de la Semaine de la municipalité. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la bibliothèque. Finalement, un bain libre sera offert gratuitement aux Louperivois de 14 h à 15 h 30 cette même journée, sur preuve de résidence. La baignade demeure ouverte à tous, le tarif habituel s’applique pour les citoyens de l’extérieur. Rappelons que la capacité maximale du bassin est de 285 personnes.

La Semaine de la municipalité étant l’occasion tout indiquée d’accueillir les nouveaux Louperivois, rappelons qu’elle s’ouvre ce dimanche 8 septembre avec une activité visant à leur souhaiter la bienvenue, au parc Blais de 11 h à 14 h; à la Maison de la culture en cas de pluie. L’activité permettra de présenter les différents services et programmes municipaux, les atouts de leur nouveau milieu de vie et, surtout, échanger lors d’une rencontre conviviale. Toujours le 8 septembre, une visite culturelle en autobus avec arrêts et animation par un personnage historique sera offerte au départ du parc Blais, à 9 h et 14 h. Les places sont limitées, la réservation doit se faire au Musée du Bas-Saint-Laurent, au 418 862-7547. Il est aussi possible de se présenter au lieu de départ pour courir la chance que des places soient encore disponibles.

En terminant, la Ville saisira l’opportunité qu’offre la semaine thématique pour décerner son Mérite municipal Yves-Godbout, dont le récipiendaire sera ensuite dévoilé publiquement.