La tournée «Devenez un leader engagé» s’arrête à Rivière-du-Loup

Les leaders de Rivière-du-Loup et de la grande région du Bas-Saint-Laurent se réuniront le jeudi 12 septembre prochain à l’Auberge de la Pointe lors d’une demi-journée consacrée à la santé et au mieux-être des employés.

Organisé par le Groupe entreprises en santé en partenariat avec Services financiers Garon & associés inc. et Robin Veilleux Assurances & Rentes Collectives inc. dans le cadre de la Politique gouvernementale de Prévention en santé (PGPS), cet évènement gratuit sera composé de conférences, d’un panel de discussion avec des entreprises locales et de kiosques d’information sur la santé et le mieux-être en milieu de travail.

Les petites et moyennes entreprises (PME) de divers secteurs d’activité seront particulièrement visées par cette tournée à travers le Québec. Ainsi, certains acteurs clés de l’économie et de la santé de la région (entre autres, Lepage Millwork, PB Dimension RH et le Groupe Bertrand-Rioux) viendront échanger sur cette thématique, partager leurs bonnes pratiques et inspirer les personnes présentes.

Alors que le taux de chômage ne cesse de diminuer depuis 10 ans, il se situe aujourd’hui à 4,6 % (ISQ, juillet 2019) dans le Bas-Saint-Laurent, soit tout près de la moyenne québécoise qui est à 4,9 % (ISQ, juillet 2019). Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada, le Bas-Saint-Laurent comptait 2 550 postes vacants au 3e trimestre de 2018, du jamais vu. À la même période, un an plus tôt, 1 760 postes étaient à pourvoir. Il va sans dire que pour être compétitives, les entreprises de la région doivent donc être créatives pour attirer et retenir les meilleurs talents, notamment. Selon Groupe entreprises en santé, les bénéfices d’investir en santé et mieux-être des employés sont nombreux pour l’entreprise elle-même : plus productive, plus compétitive, plus créative et innovante, etc.