La MRC de Témiscouata investit 4.3 M$

La MRC de Témiscouata a investi près de 1.8 millions $ en développement socioéconomique et plus de 2.5 millions $ en revenus éoliens versés directement aux municipalités. Elle dresse donc un bilan positif de ses interventions et des investissements effectués en développement socioéconomique au cours de la dernière année, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Par l’entremise de son service de développement, la MRC a répondu à pas moins de 116 demandes d’entreprises et d’organismes et accordé 1 730 586 $ par le biais de ses divers fonds, que ce soit le Fonds de développement des territoires (FDT), le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds de développement éolien. Ces contributions constituent d’importants leviers financiers puisqu’ils ont généré des investissements totaux s’élevant à plus de 30 M$ dans le milieu tout en permettant de créer, de maintenir ou de consolider 212 emplois.

«La MRC est un partenaire de développement de premier plan qui rend possible la concrétisation de nombreux projets socioéconomiques sur notre territoire et ce, au bénéfice de nos entreprises, de nos organisations et de toute notre population» souligne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Grâce à notre équipe professionnelle et multidisciplinaire, à l’accompagnement de nos conseillers, ainsi qu’à nos divers fonds disponibles, nous sommes impliqués dans notre milieu et proactifs à plusieurs niveaux. Nous pouvons être fiers du travail accompli au cours de cette année.»

Près de 633 471 $ des investissements de l’année proviennent du Fonds de développement éolien, un fonds régional créé par les élus de la MRC de Témiscouata en 2014 dans le but de soutenir des projets structurants pour le milieu.

DES REVENUS POUR LES 19 MUNICIPALITÉS

Selon une décision prise par les élus, une part importante des profits générés par les parcs éoliens communautaires est redistribuée aux municipalités en fonction d’un calcul tenant compte de leur population et de la richesse foncière uniformisée. Ces nouveaux revenus leur permettent de soutenir les projets que chacune priorise dans son milieu. Au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, voici les autres sommes versées aux municipalités: 1 638 914 $ provenant du Parc éolien Témiscouata 1, détenu en partenariat par Boralex et par la MRC; 308 660 $ provenant d’une redistribution spéciale du Parc éolien Témiscouata 2 et 650 892 $ provenant des Parcs éoliens Ronceveau et Nicolas-Rioux.