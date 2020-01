On fête la rentrée à la Maison de la Famille du Grand-Portage

Jeux pour amuser les enfants et les parents, mascottes, clown, escouade Li’cool de la Maison des jeunes, crème glacée, blés d’Inde, friperie, articles scolaires et du beau temps, tout était parfait pour l’entrée familiale et le lancement de la programmation Automne 2019 de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Les familles avaient donc rendez-vous le samedi 24 aout en avant-midi sur le stationnement de la Maison de la Famille du Grand-Portage au 29, rue de la Cour à Rivière-du-Loup, d’abord pour passer un bon moment mais également pour découvrir les nombreuses activités proposées par l’organisme. «L’achalandage à nos activités ne cesse d’augmenter, la Maison de la Famille du Grand-Portage est un milieu rassembleur, d’écoute et de références pour les familles. Elle demeure fidèle à sa mission de soutenir et d’enrichir avec plaisir les parents dans leur rôle parental», a souligné France Rousseau, directrice générale.

Plus de 50 activités par saison et plusieurs services y sont proposés aux membres des familles. On retrouve des activités pour les parents et les enfants, seuls et en famille. La programmation de l’automne comprend notamment des activités divertissantes comme Gymnase en famille, la Joujouthèque et Les p’tites vues en familles. D’autres rendez-vous ont un objectif d’entraide pour les parents. Vous pouvez suivre les activités, les ateliers et les actions collectives de la Maison de la Famille du Grand-Portage sur sa page Facebook. La programmation détaillée est également disponible dans ses locaux au 29, rue de la Cour à Rivière-du-Loup.

TUTEUR D’ESPOIR

En terminant, Mme Rousseau invite les personnes intéressées à devenir bénévole «Tuteur(e) d’Espoir» à donner leur nom au 418-860-4818. Vous aurez ainsi le plaisir de soutenir et redonner confiance à un enfant du primaire dans sa capacité de réussir ses apprentissages scolaires. Vous aurez à rencontrer l’enfant une ou deux fois par semaine afin de lui donner un coup de main dans ses devoirs et ses leçons. Les rencontres se déroulent à l’école de l’enfant ou à la Maison de la Famille du Grand-Portage, après les heures de classe. Une formation est offerte.