Inauguration de la nouvelle caserne incendie de Saint-Hubert

Le maire de la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Gilles Couture, avait invité ses concitoyens le samedi 24 aout, de 12 h à 15 h, à une activité portes ouvertes de la nouvelle Caserne 19 et à son inauguration officielle.

La réalisation du projet a nécessité un investissement totalisant près de 1 390 000 $. Le précédent gouvernement du Québec avait octroyé une aide financière d’environ 830 000 $. La subvention gouvernementale provient du programme d’infrastructures Québec-Municipalités, somme à laquelle s’ajoute un peu plus de 142 000 $ issus du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). Notons aussi une participation financière de 29 000 $ du ministère de la Sécurité publique pour l’acquisition d’équipements et de Financement agricole Canada pour un montant de 25 000 $. La part de la Municipalité s’élève à 362 000 $. «Nous avons donc reçu un total de 998 000 $ en aide financière», a souligné le maire de la Municipalité, Gilles Couture.

«Au cours des cinq dernières années, on a mis tout le Service conforme, tant au niveau de l’équipement et des camions que de la formation. Maintenant nous sommes bien installés dans une nouvelle caserne», a indiqué le directeur du Service incendie de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Jacques-Éric Mercier. Auparavant, deux casernes temporaires étaient utilisées en plus de l’édifice municipal où se retrouvait le bureau du directeur. La nouvelle caserne a été érigée sur le chemin Taché Ouest, en biais avec l’actuel garage municipal. Elle accueille donc les 19 pompiers de la brigade et les équipements.

«Il faut saluer le dynamisme de l’équipe de pompiers volontaires et du personnel-cadre, qui ont grandement aidé à la réalisation de ce projet d’envergure. La Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup s’est ainsi dotée d’une infrastructure moderne et adéquate afin d’assurer une couverture efficace pour sa population et celle des environs en matière de sécurité publique. Nous pouvons être fiers», a mentionné le maire.