Un investissement de 350 000 $ au parc industriel de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup investit un montant de 350 000 $ au parc industriel afin d’y bonifier la desserte d’aqueduc, par l’ajout d’une seconde conduite d’amenée et l’installation de vannes d’isolement additionnelles sur la conduite maîtresse. Le chantier prendra place dès ce mercredi, près de l’intersection du chemin des Raymond et de la rue Alfred-Fortin.

Plus précisément, un ajout à la conduite d’aqueduc près de la rue C.-E.-Dubé permettra d’isoler le parc industriel du secteur résidentiel et sécuriser son approvisionnement en eau. Actuellement, les bris d’aqueduc à Saint-Ludger affectent également la desserte du parc industriel, une seule et même conduite desservant l’ensemble. L’ajout de vannes permettra en outre au Service technique et de l’environnement de limiter le secteur touché lorsqu’un bris ou une maintenance nécessitera une interruption d’eau.

Les travaux devraient avoir un impact limité sur la circulation. Ainsi, ils s’effectueront principalement sur le chemin des Raymond entre les rues C.-E.-Dubé et Alfred-Fortin. Le tronçon demeurera ouvert à la circulation locale et un court détour empruntera la rue Joseph-Viel. Quelques interventions complémentaires seront également effectuées en divers endroits sur le chemin des Raymond et la rue Alfred-Fortin. Une signalisation appropriée redirigera alors la circulation.

Les entreprises et les citoyens concernés par d’éventuelles coupures d’eau seront avisés. D’ailleurs, la planification des travaux a tenu compte de l’impact d’une coupure d’eau dans le secteur industriel et toutes les mesures seront prises pour minimiser les inconvénients.

Précisons en terminant que ce chantier n’affectera pas les travaux de voirie effectués plus tôt cet été sur le chemin des Raymond.