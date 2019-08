Levée de l'avis d'ébullition de l'eau à Pohénégamook

La Ville de Pohénégamook informe sa population que l’avis d’ébullition de l’eau est désormais levé sur l’ensemble de son territoire, huit jours après son déclenchement le 8 aout dernier. Les dispositions prises par l’équipe municipale pour régulariser la situation ont porté fruit : les derniers échantillons d’eau analysés par le laboratoire se sont avérés conformes aux normes. Les citoyens peuvent donc consommer l’eau du réseau d’aqueduc municipal sans crainte.

La Ville rappelle que face à une situation présentant un risque potentiel pour santé de ses citoyens, elle a le devoir d’appliquer le principe de précaution et de mettre en œuvre les protocoles d’intervention établis par les ministères concernés. Ce fut le cas la semaine dernière lors de la détection de la présence de coliformes fécaux (bactérie Escherichia coli) dans les échantillons d’eau du réseau d’aqueduc municipal.

De plus, la Ville tient à préciser que, contrairement à plusieurs rumeurs qui ont circulé au sein de la communauté, elle a prise toutes les mesures à sa disposition pour informer sa population dans les meilleurs délais. Ainsi des avis ont été publiés sur les réseaux sociaux, sur le site Internet et sur le panneau d’affichage numérique de la Ville. Les médias écrits, radio et télévisés de la région ont également été informés par communiqué de presse, alors que les commerces, les institutions, les résidences pour les aînés et les garderies ont été contactés par téléphone. Il va sans dire que l’équipe municipale a également signalé la situation aux instances gouvernementales appropriées telles que le ministère de la Santé publique et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

L’administration municipale prend cependant note des commentaires de plusieurs de ses citoyens et étudiera les avenues possibles pour améliorer ses méthodes de communications lors de situations exceptionnelles.

En concluant, la Ville de Pohénégamook comprend que la situation pu occasionner des désagréments et elle tient à remercier ses citoyens pour leur collaboration.