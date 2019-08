Honneur accordé au régiment Les Fusiliers du St-Laurent en France

Une délégation du régiment Les Fusiliers du St-Laurent est arrivée en France le 10 aout dernier dans le cadre de leur 150e anniversaire.

Ils ont reçu leurs droits de cité des villes de Chérisy et d’Arras en France les 11 et 12 aout sous l’œil attentif de la population rassemblée pour l’évènement. Le droit de cité confère aux unités le droit de parader armes et baïonnettes aux canons, tambours battants, drapeaux flottants dans la ville hôte.

Ceci est un honneur exceptionnel qu’un droit de cité soit accordé à un régiment d’outre mer.