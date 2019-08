Des Cercles préventifs en saines habitudes de vie pour les 50 ans et plus

La Coop de solidarité Santé Saint-Hubert, en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, la MRC de Rivière-du-Loup et la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval présente pour une deuxième année les Cercles préventifs en saines habitudes de vie.

La première édition était dédiée aux jeunes parents et s’est déroulée à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Cette année, les ateliers se dérouleront plutôt à la salle paroissiale de Saint-Paul-de-la- Croix et seront offerts à un groupe de personnes de 50 ans et plus. Une rencontre d’informations est d’ailleurs prévue le 28 aout prochain, à 19h, au même endroit.

L’approche dans laquelle s’inscrivent les cercles préventifs vise à réunir des gens et à les responsabiliser à devenir maitres et artisans de leur propre santé. Le programme offre donc la possibilité à ses participants de retrouver un équilibre de vie global. Les rencontres se font sous forme de groupes fermés et proposent un thème pour chaque atelier. Les Cercles préventifs en saines habitudes de vie peuvent couvrir des sujets allant de l’activité physique, à la santé mentale, en passant par l’alimentation et la planification budgétaire.

Les cercles préventifs offrent un lieu de transfert, de partage et de soutien collectif afin d’augmenter la proactivité, l’autonomie, la motivation et la constance des participants face à la prise en charge de leur santé en général. À noter que le programme est soutenu par des pratiques cliniques préventives et familiales fondées sur des recherches universitaires concluantes.

La nouvelle cohorte commencera son cheminement avec les Cercles préventifs en saines habitudes de vie le mercredi 25 septembre. Le groupe, qui sera composé de six à huit personnes provenant de la MRC de Rivière-du-Loup, se réunira à la salle paroissiale de Saint-Paul-de-la-Croix pendant deux heures à toutes les semaines, pour une période de sept semaines. Cette initiative est entièrement gratuite et les personnes intéressées ont jusqu’au 20 septembre pour s’inscrire. Pour ce faire, il suffit d’appeler Josée Ouellet à la Coop de solidarité Santé de St-Hubert, au 418 497-3903, poste 1.