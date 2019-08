Octroi de 26 000 $ pour un projet de valorisation des algues dérivantes

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 26 000 $ à l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) pour l’évaluation du potentiel de valorisation des algues dérivantes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent dans divers marchés, dont l’alimentation humaine, l’alimentation animale et l’horticulture.

Cette aide financière provient du Fonds bleu, qui bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 10 millions de dollars visant à financer des initiatives structurantes dans le domaine des biotechnologies et à soutenir l’économie bleue.

Le projet porte sur une source d’algues présentement non exploitée, soit celle des algues dérivantes. Ces algues, détachées par le retrait ou le mouvement des glaces au printemps ou par les tempêtes automnales, constituent une source potentielle de biomasse algale.

Ce projet vise à collecter et à rassembler des données sur la répartition, la disponibilité et la qualité des algues dérivantes dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Les nouvelles connaissances ainsi acquises seront ensuite partagées à l’ensemble de la filière québécoise des biotechnologies marines.

Le projet s’inscrit dans les axes et actions prioritaires du Plan d’action pour l’essor de la filière québécoise des biotechnologies marines 2018-2030 du gouvernement du Québec.