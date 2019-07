Il y aura des élections partielles à la mairie de Saint-Simon

Saint-Simon tiendra des élections partielles pour le poste de maire et deux postes de conseillers. La directrice générale de la Municipalité, Nancy Dubé, confirme la réception de trois candidatures à la mairie, soit celles de Pierre M. Barre, Jérôme Rouleau et de Richard Caron.

À noter que Jérôme Rouleau a été maire de Saint-Simon-de-Rimouski de 2001 à 2013. Deux postes de conseillers feront également l’objet d’une élection partielle. Au poste de conseiller numéro 1 , la course s’effectuera entre Claude Gagnon et Diane Lamarre. Au poste de conseiller numéro 2, Chantal Malacort et André Rioux ont donné leur candidature. Geneviève Vézeau a été élue par acclamation en tant que conseillère.

Le 8 juillet dernier, les conseillers Christian Toupin et Pierre M. Barre avaient remis leur démission. Ils ont suivi les départs du conseiller Clément Ouellet en juin et celui du maire Wilfrid Lepage au début du mois de mai. La période de mise en candidature s’est terminée le 26 juillet à 16 h 30. L’élection partielle se déroulera le 25 aout prochain.

Des élections partielles municipales peuvent avoir lieu lorsqu’un poste de conseiller ou de maire devient vacant dans une municipalité.