Poursuite de la lutte contre la production illégale de cannabis

À l’occasion de la période de plantation extérieure des boutures de plants de cannabis, la Sûreté du Québec poursuit ses efforts dans la lutte contre la production illégale de cette drogue. Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, est illégale.

Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie souterraine de tabac et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au cannabis. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affut des comportements suspects aux abords des champs et éradiqueront toute plantation illégale de cannabis.

Malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en dehors du cadre légal demeurent des infractions au Code criminel, comme la production, la possession dans un but de trafic, l’importation et l’exportation.

Une équipe de la Sûreté du Québec veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou à la vente de cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.