Un pique-nique collectif au Marché public Lafontaine !

C’est ce samedi 20 juillet qu’aura lieu le pique-nique anniversaire gratuit de la 10e édition du Marché public Lafontaine, de 11 h à 13 h. Les activités de ce 7e marché de l’été se tiendront comme à l’habitude de 9 h à 14 h, au Carré Dubé de Rivière-du-Loup.

Pour vous remercier de votre fidélité depuis 10 ans, les commerçants, producteurs et transformateurs ont décidé de vous offrir gratuitement leurs produits en cadeau, sous forme de pique-nique. Le grill sera ouvert vers 11 h et les légumes et viandes se feront dorer pour vous permettre ensuite de les déguster. Une table de victuailles sera aussi ornée de produits locaux offert à tous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire un cadeau au marché, en apportant un plat ou un produit à échanger et à partager avec les membres producteurs et les citoyens. Le pique-nique se déroulera à la bonne franquette jusqu’à épuisement des stocks.

Au programme de la journée, un atelier de cuisine pour les enfants est prévu en matinée de 9 h 30 à 12 h en compagnie de Virginie Saint-Onge. Les enfants s’affaireront à préparer des salades en ruban pour le pique-nique du midi! Puis, Pastel le clown sera sur place pour maquiller les petits et les grands, de 10 h 30 à 13 h. Musique, jeu de poches, dessins et craies seront aussi de la partie.

Pour son 10e anniversaire, le marché public souhaite développer un réseau de membres amis, qui avec un don de 10 $, supportera les activités de développement du marché. Toutes personnes ayant investi ce montant, pourra se mériter l’un des chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ échangeable en produits du marché, dont le premier sera tiré samedi. Consultez dès maintenant l’ensemble de la programmation au www.marchepubliclafontaine.com, suivez la page Facebook ainsi que le compte Instagram du Marché public Lafontaine. Le marché est en fonction qu’il fasse beau temps ou mauvais temps.