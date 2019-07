La Bouffée d’air du KRTB amasse près de 5 000$ grâce à Entreprises en famille

La première présentation de l’évènement Entreprises en famille au parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup qui s’est tenu le 7 juillet a permis à l’organisme communautaire la Bouffée d’air du KRTB d’amasser près de 5 000$.

La directrice de la Bouffée d’air, Hélène Chabot, est très heureuse de la participation de la population et de plus de 200 entreprises à cette activité de financement. Entre 2 000 et 2 500 personnes se sont rendues sur le site, où étaient installés divers jeux gonflables pour le plus grand plaisir des jeunes. «Nous avons eu énormément d’enfants sur place, dans une belle ambiance c’était très festif. Nous avons eu la collaboration de beaucoup de bénévoles. Le fait qu’il y ait un tournoi de soccer en même temps nous a aussi permis d’attirer plus de gens», ajoute Mme Chabot.

Le manque de financement est le nerf de la guerre des organismes communautaires, qui doivent travailler avec du personnel spécialisé, mais des ressources limitées. «Les centres de crise, nous accueillons une clientèle qui est très à risque. On collabore avec le réseau de la santé à divers niveaux», précise la directrice de la Bouffée d’air.

Les sommes amassées lors de l’évènement Entreprises en famille permettront de défrayer les couts d’entretien de la maison et les opérations quotidiennes. La Bouffée d’air du KRTB accueille et héberge à court terme des personnes en situation de crise 24h sur 24, sept jours sur sept. Elle peut accueillir jusqu’à neuf personnes aux problématiques diverses, comme des ruptures, deuils, pertes d’emploi, idées suicidaires, et dépression, notamment.