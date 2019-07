11e édition du festival Le Riverain à Saint-Mathieu-de-Rioux

La 11e édition du festival Le Riverain aura lieu du 26 au 28 juillet à Saint-Mathieu-de-Rioux. Depuis plus d’une décennie, des bénévoles unissent leurs talents pour créer un évènement rassembleur et familial, incluant des concerts aux horizons musicaux variés et des activités de sensibilisation à la protection de l’environnement.

La protection de l’environnement fait indéniablement partie de l’ADN du festival. Plusieurs activités de sensibilisation à la protection des berges et des plans d’eau ont déjà été organisées en partenariat avec l’Association de protection du lac Saint-Mathieu ou l’Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent. Dans le cadre de l’inauguration de la station de lavage pour embarcations, le festival entend s’associer cet été à la municipalité de Saint-Mathieu-de- Rioux pour soutenir une campagne de sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes. Loin des effets de mode, le festival multiplie depuis des années les initiatives lui permettant de diminuer ses impacts environnementaux.

Toujours en quête d’innovation, le festival est fier d’organiser cette année, en collaboration avec le comité des loisirs, sa première course de boites à savon qui demeure à ce jour le seul évènement de ce type dans les Basques. Le projet de présenter un kart entièrement construit à partir de matériaux récupérés au centre de tri des Basques permettra au festival de promouvoir auprès d’un large public le principe des 3RV-E. Le Festival ne faisant jamais les choses à moitié, Co-Éco sera présent sur le site de la course afin de parler de récupération et de gestion des matières résiduelles.

Suite au succès de la précédente édition, ayant réuni un millier de personnes sur les deux soirées, le comité organisateur a décidé de renouveler l’expérience en offrant des spectacles entièrement gratuits.