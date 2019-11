Procurez-vous votre billet pour le Gala de l’Entreprise du Témiscouata

Les préparatifs du Gala de l’Entreprise du Témiscouata vont bon train. La SADC de Témiscouata et la MRC de Témiscouata invitent les gens intéressés à assister à cette prestigieuse soirée en se procurant leur billet dès maintenant en ligne. Pour cette 28e édition, l’activité se déroulera à Pohénégamook le 19 octobre dans le magnifique bâtiment du 1555, rue Principale à compter de 19h00.

Le comité organisateur propose une formule encore plus accessible avec une augmentation du nombre de places disponibles ainsi qu’un cout de billet offert à seulement 45 $. Un coquetel de bienvenue et des bouchées à saveur locale seront servis en cours de soirée. Il faut toutefois noter qu’il n’y aura pas de service de repas étant donné la configuration de la salle. Une touche rétro teintera le déroulement de l’évènement.

L’animation du Gala sera confiée pour une deuxième édition à Pascale Robitaille, animatrice et journaliste culturelle à TVA, originaire de la région. En nouveauté, il y aura une présentation des atouts d’une partie du Témiscouata. C’est le secteur de la Vallée-des-Lacs regroupant les municipalités d’Auclair, Biencourt, Lac-des-Aigles, Lejeune, Saint-Juste-du-Lac et Squatec qui sera en vedette cette année.

Depuis maintenant vingt-huit ans, le Gala de l’Entreprise du Témiscouata souligne le dynamisme économique du milieu des affaires. «Ce moment privilégié nous offre l’opportunité de rendre hommage à des personnalités et à des entreprises pour l’audace, le leadership et le sens de l’innovation dont ils font preuve, des éléments essentiels pour réussir et se démarquer en affaires», explique Vallier Daigle, président de la SADC.

«Ce rendez-vous annuel est fort attendu, il nous permet de souligner les contributions exceptionnelles d’entrepreneurs ainsi que de personnes impliquées dans le développement de notre région», mentionne pour sa part Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Tous ces accomplissements font notre fierté et participent à notre succès collectif», ajoute-t-elle.

Vous êtes invités à suivre la nouvelle page Facebook : Gala de l’Entreprise du Témiscouata pour être au fait des dernières nouvelles. Les places étant limitées, le comité organisateur vous invite à réserver votre billet en ligne à l’adresse : https://sadctemiscouata.com/gala_entreprise ou: https://www.eventbrite.ca/e/billets-gala-de-lentreprise-du-temiscouata-2019-62269139673.

Pour toute information, communiquez avec Virginie Beauregard-Bouchard à la SADC de Témiscouata au 418 899-0808 poste 115.