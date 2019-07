Meubles Réal Levasseur fermée, une belle histoire prend fin

Ce lendemain de la Fête du Canada 2019 aura été marqué par des portes fermées dans les deux succursales de l’entreprise Meubles Réal Levasseur, soit à Pohénégamook et Rivière-du-Loup. Après 64 ans d’existence, l’entreprise cesse ses activités.

Meubles Réal Levasseur a rayonné partout au Québec. L’entreprise a été dirigée par trois générations de la famille Levasseur. En 2011, les fils de Gilles, Yves et Patrick, ont repris la relève des magasins de Pohénégamook et Rivière-du-Loup. Ces derniers ont aussi pu compter sur l’appui de leur mère, Lyne Côté Levasseur. Pour la famille Levasseur, l’implication de l’entreprise dans sa communauté était primordiale, et ce depuis trois générations.

Meubles Réal Levasseur est née à Pohénégamook dans un ancien magasin général au début de l’année 1955. Peu à peu, le magasin s’est agrandi en investissant en 1987 dans la construction d’un entrepôt de 30 000 pieds carrés, qui a été rapidement transformé en une immense salle de montre de plus de 60 000 pieds à Pohénégamook. En 1995, une succursale de 25 000 pieds carrés a été créée à Rivière-du-Loup.

Le premier magasin est devenu la division bains et céramique de Meubles Réal Levasseur, un secteur de l’entreprise qui a été vendu au cours des dernières années.