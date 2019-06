Québec octroie plus de 2,9 M$ à Saint-Germain-de-Kamouraska

La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du- Sud, Marie-Eve Proulx, a annoncé une aide financière de 2 969 680 $ accordée à la Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska pour d’importants travaux d’assainissement des eaux usées.

«L’annonce de cet investissement gouvernemental est une excellente nouvelle pour la Municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska et pour ses citoyens. L’amélioration de la gestion de l’eau et des infrastructures est essentielle au développement des municipalités et est garante de la qualité de la vie de la population», a mentionné Mme Proulx, au nom d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«C’est avec beaucoup de fierté que les conseillers municipaux et moi procédons aujourd’hui à la première pelletée de terre en vue de ces travaux nécessaires et importants pour notre municipalité. Il s’agit de l’aboutissement de plusieurs années de travail qui permettra de rehausser la qualité des services offerts aux citoyens de Saint- Germain», a de son côté partagé Daniel Laplante, maire de Saint-Germain.

FAITS SAILLANTS