Le Living lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup obtient une subvention de 500 000$

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, par l’entremise de son Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, a récemment octroyé 500 000 $ au Living Lab en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup afin de soutenir ses activités de recherche.

Cette somme, répartie sur cinq ans, s’ajoute au montant de 965 000 $ obtenu par le LLio dans ses activités courantes de fonctionnement et de recherche depuis le printemps 2018. Le LLio obtient ainsi une reconnaissance canadienne comme Centre d'accès à la technologie.

Ce financement permettra au LLio, récemment reconnu comme Centre collégial de transfert de technologie, de consolider ses activités de développement des outils et services en innovation ouverte destinés aux PME de la région. Une nouvelle ressource dédiée au programme d’initiation à l’innovation ouverte auprès des PME, Michel Morin, a notamment été embauchée et contribuera au déploiement de l’innovation ouverte auprès des petites et moyennes entreprises. Ce programme est concret, rapide et flexible et mettra à contribution des méthodes et outils propres à l’innovation ouverte comme le fablab, le design thinking, le design de service, la cocréation et le prototypage rapide.

Il s’intéresse particulièrement à aider les entreprises de la région à intégrer l’usager au cœur de ses démarches et de ses considérations, à rendre la collaboration fluide et systématique ainsi qu’à stimuler la créativité et l’innovation réduisant considérablement les risques et les délais de mise en marché. Les organisations impliquées dans un processus d’innovation ouverte avec le LLio du Cégep voient leur productivité et leur compétitivité augmenter.

Le LLio a pour mission d’aider des partenaires de tous les milieux à intégrer des pratiques d’innovation ouverte qui visent à les outiller pour trouver des solutions à des problématiques ou à des enjeux particuliers, en posant un regard neuf et en proposant des approches novatrices.