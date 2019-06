Investissement de 7,6 M$ pour l’agrandissement de l’école primaire de Saint-Modeste

Les 160 élèves de Saint-Modeste bénéficieront d’un agrandissement de leur école, après trois ans de demandes récurrentes de la Commission scolaire (CS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup auprès du ministère de l’Éducation. Le gouvernement du Québec a consenti un investissement de 7,6 M$ pour l’ajout de quatre classes et d’un gymnase le 19 juin.

«Saint-Modeste, à juste titre, peut s’enorgueillir de cette annonce qui rendra la municipalité beaucoup plus attractive. Je suis fier du dynamisme que l’on retrouve à Saint-Modeste», explique le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

Cette annonce survient à la suite de trois années de demandes consécutives de la part de la commission scolaire, à la fois pour l’agrandissement de l’école primaire de Saint-Modeste, et pour la construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup.

L’ajout d’un gymnase à Saint-Modeste permettra aux élèves de pratiquer des activités sportives diversifiées, ce qui s'avérait parfois trop complexe en raison des installations actuelles. «Ces ajouts d’espaces et de classes étaient devenus plus que nécessaire. Le dynamisme de la municipalité de Saint-Modeste a fait en sorte que plusieurs familles sont venues s’y installer. Le nombre d'élèves plus que doublé au cours des dernières années», explique la présidente de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup, Édith Samson. Elle ajoute que le protocole d’entente sur l’utilisation des infrastructures sera revu et modifié afin de permettre à la communauté d’utiliser le gymnase.

Le maire de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille a accueilli favorablement cette annonce, qui se faisait de plus en plus nécessaire, en raison du manque d’espace criant. «On a mis beaucoup d’efforts pour agrandir cette école de l’intérieur (…) Il y a des limites à agrandir de l’intérieur, les murs ne sont pas extensibles, d’où l’ajout d’unités modulaires», explique M. Bastille. Ces unités modulaires permettant d’accueillir quatre classes supplémentaires ont été installées lors de la dernière rentrée scolaire.

Encore plusieurs étapes restent encore à franchir avant de voir une nouvelle partie de l’école de Saint-Modeste être érigée. La CS doit d’abord procéder aux appels d’offres, aller en soumission, faire réaliser les plans, notamment, avant que la construction soit officiellement entamée. Elle estime que l’agrandissement de l’école soit réalisé d’ici septembre 2021.

À propos de la construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup, la présidente de la CS, Édith Samson, indique que le projet est toujours déposé auprès du ministère de l’Éducation et qu’il suit son cours.