Les spectateurs fidèles au Festival country de Saint-Antonin

Malgré la température incertaine lors du dernier weekend, la 12e présentation du Festival country de Saint-Antonin à la Place Berger a été couronnée de succès, selon le comité organisateur.

De plus en plus reconnu à travers le pays et accueillant le premier rodéo du Circuit de la Coupe Canada (circuit IPRA), le Festival a pris son envol le vendredi 14 juin en matinée. De nouveau présenté par les Productions Wild Time, le rodéo professionnel du vendredi et du samedi soir a accueilli de nombreux athlètes professionnels dont plusieurs Québécois. À la demande générale, le comité du festival a fait appel à un invité spécial pour rehausser le niveau d’adrénaline : Manu Lataste s’est joint à l’équipe du rodéo pour une présentation de Bulljumping.

Le Carrousel de la Gendarmerie Royale est loin d’être passé inaperçu. Une première présentation a précédé le rodéo professionnel du samedi et le Carrousel s’est produit de nouveau le dimanche en après-midi. Les spectateurs ont pu visiter et toucher les magnifiques chevaux qui étaient hébergés à l’écurie Royabie de Saint-Antonin.

Côté programmation musicale, Tony La Sauce a fait une prestation remarquée en emmenant avec lui sur la scène, nul autre que le réputé DJ Dan Desnoyers.

«Le comité organisateur a travaillé très fort encore cette année et les efforts ont été récompensés. De plus, il est primordial pour nous de remercier nos fidèles festivaliers qui ont vaincus la mauvaise température du samedi soir, créant une ambiance des plus remarquées pour notre 12e édition», mentionne Steeve Roy, président du comité organisateur.

Le Festival Country St-Antonin reçoit annuellement l’appui d’une soixantaine de commanditaires et des différents paliers de gouvernement, dont la municipalité de Saint-Antonin, Patrimoine Canadien et Tourisme Québec.