Franc succès pour la clinique de vérification de sièges d'auto à Rivière-du-Loup

La clinique de vérification de sièges d'auto qui s'est tenue le samedi 15 juin dans le stationnement du Canadian Tire de Rivière-du-Loup a connu un franc succès. Malgré la température incertaine, ils étaient plusieurs à confier leurs véhicules aux paramédics, pompiers et policiers présents.

Pour France Rousseau de la Maison de la Famille du Grand-Portage, si quelques parents ont profité de l'occasion pour faire installer un siège neuf, la grande majorité d'entre eux ont plutôt choisi de faire ajuster le siège par du personnel qualifié. «Les sièges sont installés, mais ils ont souvent besoin d'être réajustés.»

«Le siège bouge, en resserrant ici et là, il sera mieux ancré et plus sécuritaire pour votre enfant. Nous allons vérifier la hauteur des sangles, elles semblent basses pour la grandeur de votre enfant», fait remarquer le capitaine Éric Deschênes du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup à un papa. Moins de quinze minutes plus tard, le véhicule quittait, le siège et surtout son petit passager, bien sécurisé.

De son côté, le sergent Dave Ouellet de la Sûreté du Québec ne savait plus où donner de la tête. «Je suis content, très heureux. On a beaucoup de sièges à vérifier, tout le monde est occupé. C'est une belle activité, ça nous permet de rencontrer notre monde et aux enfants de se familiariser avec nous.»

Même la mascotte de la Coopérative des paramédics du Grand-Portage prêtait mainforte et ne se faisait pas prier pour offrir des accolades aux tout-petits pendant que les paramédics, qualifiés pour cette tâche, vérifiaient et procédaient à l'installation des sièges.

Collation sucrée, chapeau de pompier, cahier à colorier, casquette de policier et visites des différents véhicules d'urgence étaient aussi au menu. La Maison de la Famille du Grand-Portage, la Coopérative des Paramédics du Grand-Portage, le Service de sécurité incendie, la Sûreté du Québec, les contrôleurs routiers ainsi que le Canadian Tire de Rivière-du-Loup ont ainsi permis aux familles de la région de s’informer sur les normes et lois en vigueur concernant les sièges d’auto pour enfants de tous âges.