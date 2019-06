Des entrepreneurs de la région du Bas-Saint-Laurent rayonnent

Le 12 juin avait lieu le 21e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre qui célébrait ses lauréats nationaux au Palais Montcalm de Québec. Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est particulièrement fier d’annoncer que deux projets de la région ont rayonné lors de cette soirée.

Dans le volet Création d’entreprise, Le Ketch – Microbrasserie du littoral à Sainte-Flavie s’est mérité le 1er prix de la catégorie Commerce : microbrasserie artisanale à vocation sociale. Impact dans le milieu, diversité des promoteurs, vision familiale et projet communautaire, c’est ce qui définit cette microbrasserie dirigée par une équipe aux multiples compétences et investie dans la communauté et qui s’ajoutera bientôt à la route des bières.

Entomo DSP à Saint-Pascal, une ferme d’élevage de grillon et transformation première en poudre de grillons, s’est mérité le 2e prix de la catégorie Bioalimentaire : élevage et transformation alimentaires pour promouvoir l’entomophagie au Québec. Les entrepreneurs ont développé une expertise unique d’élevage industriel de grillons selon de hauts standards énergétiques, dans une optique d’économie circulaire. Leur vision, favoriser l’entomophagie au Québec, et suivre son évolution dans le reste du monde.