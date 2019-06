Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon : plus de 96% des passagers satisfaits

La presque totalité des 143 000 passagers qui ont voyagé sur la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon en 2018 est très satisfaite de l’expérience vécue à bord. Ces résultats émanent de la compilation des 710 cartes commentaires complétées par les usagers et qui démontre un taux de satisfaction de 96,2%.

«C’est grâce à notre personnel. Nous sommes très fiers d’eux. Nos 59 employés font un travail pas toujours facile de manière extraordinaire», commente le directeur général, Serge-Martin Denis.

De fait, plusieurs commentaires font état de la courtoisie des employés et de l’excellence du service. Le taux de satisfaction dépasse même 98% concernant la billetterie, le confort et la propreté du navire. Encore une fois, ce sont les employés qui sont en première ligne sur ces aspects. La fiabilité plus que notable des horaires revient aux capitaines, Marco Ouellet et Alexandre De Lasalle, ainsi qu’à leurs officiers.

Pour ses 110 ans, la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon ouvre ses écoutilles pour permettre au public de visiter le navire, dont les endroits interdits, comme la timonerie et les espaces des officiers. Le capitaine Marc Harvey, qui a tenu la barre durant 27 ans, racontera ses anecdotes. L’activité gratuite se tiendra le vendredi 21 juin entre 19 h et 22 h au quai de Rivière-du-Loup. Cette même journée, le 110e passager se verra rembourser sa traversée.