Reconnaissance aux bénévoles du club de curling

La Ville de Rivière-du-Loup tenait récemment une réception civique en l’honneur des bénévoles qui ont contribué à la réalisation du Centre de curling Prelco. Avec la complicité de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent (URLS) et de M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, 10 bénévoles de la première heure ont reçu l’épinglette officielle du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

Cette cérémonie avait lieu en marge de l’obtention par Maurice Sirois du Prix, remis il y a quelques semaines à l’Assemblée nationale. Un honneur bien mérité pour ce bénévole exceptionnel qui a largement contribué à la concrétisation du centre de curling. Alors que sa mise en candidature reflétait bien le travail collectif derrière la réalisation du centre, des épinglettes additionnelles ont été transmises à la Ville de Rivière-du-Loup, afin que les autres bénévoles puisent également être reconnus.

Ainsi, la mairesse et le député ont remis une épinglette officielle, produite par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, à messieurs Bruno Bourgoin, Ernest Carbonneau, Pierre-Étienne D’Amours, Michel de Courcy, Claude Laforce, Jacques Martin, Paul Miville, Jacques Roussel, Richard Tanguay et Yvan Thibault.

Lors de son discours, Sylvie Vignet, a rappelé «que le tout nouveau centre de curling contribue à l’offre de services et à l’attractivité de la région. Un bâtiment qui a été pensé pour être à la fois un lieu de rendez-vous pour les aînés, les jeunes, les travailleurs, les personnes à mobilité réduite et les familles. Il est tout à fait exceptionnel qu’une telle infrastructure, la seule entre Québec et Rimouski, ait pu voir le jour entièrement grâce à des bénévoles, qui se seront relayés pendant près de deux décennies à convaincre les partenaires financiers des secteurs gouvernementaux, privés et institutionnels. Nous sommes donc fiers aujourd’hui de souligner et reconnaître leur travail et leur acharnement, en leur remettant l’épinglette du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.»