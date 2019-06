Coupures d'eau à Rivière-Bleue

Par mesure préventive, la Municipalité de Rivière-Bleue avise ses contribuables qui sont desservis par son réseau d'aqueduc que l'alimentation en eau potable devra être interrompue dans différents secteurs. Les travaux visent le bouclage du réseau d'aqueduc sur le territoire.

Le 13 juin : rue de la Frontière Est entre la rue des Pins Est et le 69, rue de la Frontière Est, incluant les 120 et 121 rue les Loisirs.

Entre le 25 et le 28 juin (journée à confirmer) : rue des Peuplier Est et Carré des Peupliers

Le 26 juin : rue des Pins Est (pour cette portion, la circulation sera également entravée dans le secteur du Complexe sportif Rossaire-Bélanger. Svp, prévoir vos déplacements en conséquence.)

Entre le 2 et le 5 juillet (journée à confirmer) : rue de la Villa et rue du Foyer Sud

Pour davantage d'informations, suivre la page Facebook de la Municipalité.