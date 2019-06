Lancement du chantier d’infrastructures des rues Fraserville et Delage

À compter de ce mardi, la Ville procédera à la réfection des conduites d’aqueduc et d’égouts de la rue Fraserville, des rues Lafontaine à Delage, et de la rue Delage, de Fraserville à Saint-Cyrille. D’envergure, le chantier devrait se terminer au début du mois d’août, selon l’échéancier qui vient de se confirmer avec l’entrepreneur. Les trois phases du chantier iront selon le calendrier suivant, dans le cas d’un scénario sans imprévus.

Phase 1 : Rue Fraserville, des rues Lafontaine à Saint-André (11 juin à début juillet)

Phase 2 : Rue Fraserville, des rues Saint-André à Delage (début à mi-juillet)

Phase 3 : Rue Delage, des rues Fraserville à Saint-Cyrille (mi-juillet au début août)

Entraves de la phase 1

Dès ce 11 juin, le pavage de la rue Fraserville sera pulvérisé des rues Lafontaine à Saint-Alfred, alors que les travaux d’excavation débuteront le lendemain jusqu’à la rue Saint-André. Une signalisation redirigera la circulation via les rues Saint-André et Saint-Elzéar.

L’intersection avec la rue Lafontaine est comprise dans cette première portion des travaux et sera donc fermée à la circulation. En conséquence, la rue Lafontaine devra être bloquée à partir de Saint-Elzéar, mais l’accès aux commerces, résidences et services publics sera maintenu en circulation locale jusqu’aux limites de l’entrave. La quincaillerie située à l’intersection de la rue Fraserville sera pour sa part accessible en tout temps par sa cour donnant sur la rue Lafontaine.

Toute personne souhaitant accéder aux résidences et commerces de la rue Lafontaine situés au sud de l’entrave devra emprunter les rues Saint-Elzéar, Saint-André, puis Jeanne d’Arc, pour revenir sur la rue Lafontaine par son extrémité. Étant donné l’entrave majeure occasionnée, l’intersection des rues Lafontaine et Fraserville sera réalisée en priorité et les équipes ont bon espoir de la rouvrir à la circulation en début de semaine prochaine.

Ainsi qu’il est coutume de le faire au démarrage d’un tel chantier, les citoyens et commerçants situés directement dans la zone des travaux ont été conviés à une rencontre, afin d’obtenir les détails techniques des travaux, dont le processus d’installation de l’aqueduc temporaire, les entraves qui les concernent spécifiquement, etc.

Les citoyens qui le peuvent sont invités à contourner le secteur pour minimiser l’impact des travaux sur la circulation. La Ville remercie les usagers de la route de leur courtoisie et de leur patience, ainsi que les citoyens et commerces concernés.