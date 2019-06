Regroupement des caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et des Champs et des Bois

Réunis en assemblées générales extraordinaires le 10 juin, les membres des caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et des Champs et des Bois ont voté en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté.

La nouvelle Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska sera officiellement constituée le 1er janvier 2020, à la suite de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. La nouvelle coopérative financière, formée de quelque 12 488 membres, comptera sur l’expertise de 36 employés et de 12 administrateurs élus de façon représentative de tous les secteurs.

Ce projet favorisera la création d’une institution simple, humaine, moderne et performante. La nouvelle Caisse deviendra plus attirante pour les ressources humaines, un avantage concurrentiel dans le contexte actuel. Elle pourra investir pleinement dans le développement des compétences de ses employés afin d’offrir des services financiers toujours plus spécialisés. Résultat : les membres profiteront d’une qualité de service exemplaire offerte par une équipe mobilisée.

Cette nouvelle coopérative financière continuera de participer activement au développement de la collectivité, notamment par son Fonds d’aide au développement du milieu. À ce chapitre, la future Caisse aura encore plus la capacité d’appuyer les projets porteurs du milieu, ce qui en fera un partenaire incontournable dans la communauté.

Cette décision occasionnera peu de changements pour les membres, mais, au besoin, des informations supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront communiquées dans les prochains mois.

Les dirigeants élus des deux caisses sont convaincus qu’un regroupement constitue une réponse aux défis de l’avenir, et c’est avec beaucoup de fierté qu’ils ont accueilli la décision de leurs membres.