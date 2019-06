Lancement de la saison touristique estivale au Témiscouata

La MRC de Témiscouata a souligné le lancement de la saison touristique estivale le 12 juin dernier en présence des membres de Tourisme Témiscouata. L’évènement se tenait à l’Exception – Auberge Café Resto, une toute nouvelle entreprise située à Témiscouata-sur-le-Lac qui se distingue par une cuisine excluant les principaux allergènes connus.

Le Témiscouata est une destination touristique qui se démarque par sa diversité d’activités en plein air, ses magnifiques plans d’eau et ses attraits culturels et historiques. À découvrir également, les produits régionaux, les bonnes tables et les hébergements, sans oublier une programmation d’évènements bien remplie tout au cours de l’été.

«Notre région est un véritable coffre aux trésors avec un environnement naturel exceptionnel. Nous invitons les gens d’ici et d’ailleurs à se laisser séduire et à venir explorer le Témiscouata sous ses multiples facettes», a mentionné Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

Tourisme Témiscouata suggère, entre autres, 10 attraits : le Parc national du Lac-Témiscouata, le Parc linéaire interprovincial Le Petit Témis (sentier cyclable), la Plage municipale de Pohénégamook, le Domaine Acer (économusée de l’érable), la Fromagerie le Détour, l’observatoire Aster, ViV-Herbes (herboristerie artisanale), Place de La Vieille Gare, le Fort Ingall et le Parc du Mont-Citadelle.

Mme Sirois a profité de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux entreprises et organismes qui se sont joints, au cours de la dernière année, à Tourisme Témiscouata, regroupant plus d’une centaine de membres.

Pour organiser un séjour, visitez le site internet www.tourismetemiscouata.qc.ca, suivez la page Facebook de Tourisme Témiscouata et participez au concours annuel pour courir la chance de remporter un séjour gastronomique à l’Auberge du Chemin Faisant d’une valeur de 500 $. Il est possible de se procurer le guide touristique 2019 dans plus de 350 endroits au Bas-Saint-Laurent, dont les bureaux d’information touristique ainsi qu’auprès des membres de Tourisme Témiscouata.