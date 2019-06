CJE de Témiscouata : une offre de services bien garnie et bonifiée

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de professionnels du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata se sont réunis le 6 juin dernier afin de faire le bilan de la dernière année d’opération lors de l’assemblée générale annuelle.

C’est avec une grande fierté et un sentiment d’accomplissement que le rapport annuel fut présenté aux membres, jeunes et partenaires du CJET. Les résultats de la dernière année permettent de constater que par les actions et réalisations mises sur pied, le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata occupe un rôle d’acteur jeunesse incontournable dans son milieu.

Au cours de l’année 2018-2019, l’offre de services déjà bien garnie a été bonifiée par de nouveaux projets permettant de rejoindre tout type de clientèle. Notons, à cet effet, le retour du programme Expérience de travail s’adressant à des jeunes diplômés. Ainsi que le projet de préparation à l’emploi Alimente ton avenir par lequel 10 participants ont été outillés pour répondre aux besoins en main-d’œuvre dans les domaines de la restauration et de l’alimentation.

Comment également passer sous silence le projet Tournée ville et région réalisé avec le CJE Mercier de la région de Montréal, une première édition qui a connu un franc succès. En octobre dernier, 4 participants du Témiscouata ont vécu la réalité des jeunes de la ville. Leurs acolytes urbains sont par la suite venus nous rendre visite au Témiscouata.

Notons aussi qu’avec tous les autres services présents au CJET (Services d’aide à l’emploi, Place aux jeunes en région, Créneau Carrefour) chaque jeune y trouve sa place et un service répondant à ses besoins. Le rapport annuel peut être consulté sur le site web de l’organisme au www.cjetemiscouata.qc.ca/nouvelle.

UN APPUI INCONDITIONNEL

Encore une fois, le Carrefour jeunesse-emploi a obtenu soutien et appui d’un conseil d’administration dévoué et impliqué. La coordonnatrice générale, Mélanie Bélanger a d’ailleurs souligné l’implication des administrateurs et a tenu à remercier chaleureusement Valérie Briand, présidente, qui a tiré sa révérence après 10 ans d’implication : «Le Carrefour jeunesse-emploi peut compter sur des membres actifs et totalement impliqués. Nous remercions d’ailleurs, Madame Briand pour toutes ces années d’implications auprès de notre organisation.»

Quant à la présidente, Valérie Briand, elle a voulu remercier les précieux collaborateurs qui gravitent autour du Carrefour jeunesse-emploi. Elle a également mentionné, «Au cours de ces années, j’ai eu la chance d’être témoin de belles réussites et de voir des jeunes transformés grâce à une équipe totalement investie dans son rôle auprès d’eux».

La dernière année a donc de nouveau mené nos jeunes à trouver leur voie en intégrant un emploi au Témiscouata, en s’impliquant dans divers projets ou en entamant une démarche socioprofessionnelle. C’est donc avec grande fierté que l’équipe du CJET termine l’année 2018-2019, et c’est avec la même passion qu’elle entreprendra la prochaine année qui sera assurément débordante de réalisations à la hauteur de cette organisation